Netflix Stopt In Nederland Met Gratis Proefperiode

Mensen die nog geen Netflix hebben en de dienst eens willen proberen hebben pech. Voorheen was het namelijk mogelijk om Netflix een maand lang gratis uit te proberen, maar Netflix stopt in Nederland met deze proefperiode. Hierdoor zullen nieuwe klanten voortaan direct voor Netflix moeten betalen.

Dit blijkt uit een supportpagina van de streamingdienst. Hierop staat: “Gratis proefperioden worden niet aangeboden in je land. Als je je nieuwe lidmaatschap wilt starten, ga je naar de Netflix-website om een abonnement en het gewenste betaalmiddel te kiezen.” Het is onduidelijk waarom Netflix in Nederland en België is gestopt met de proefperiode.

Wil je als nieuwe klant een Netflix-account aanmaken, dan moet je voortaan direct het maandelijkse bedrag van 7,99 euro (Basic-abonnement), 10,99 euro (Standaard-abonnement) of 13,99 euro (Premium-abonnement) betalen.

via [AW]