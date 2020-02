WhatsApp Telt 2 Miljard Gebruikers

WhatsApp heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. De chat-dienst telt nu meer dan 2 miljard gebruikers. Dat is ongeveer een kwart van de hele wereldbevolking.

WhatsApp is in 2009 opgezet door Brian Acton en Jan Koum en bereikte in februari 2016 de grens van 1 miljard gebruikers. In de afgelopen vier jaar is daar nog eens 1 miljard gebruikers bijgekomen. In 2014 werd WhatsApp door Facebook overgenomen voor 19 miljard dollar. Toen telde de dienst nog 450 miljoen gebruikers.

In een blogpost schrijft WhatsApp: “We zijn nederig en vereerd dat we deze mijlpaal bereiken“.

via [ad.nl]