“Renders Van Samsung Galaxy A13 5G Gelekt”

Een doorgaans goedgeïnformeerde bron heeft renders gedeeld van de aankomende Samsung Galaxy A13 5G. Dankzij de beelden weten we precies hoe de budget-smartphone er van de voorkant en achterkant uit komt te zien. Ook weten we over welke specificaties de Galaxy A13 5G beschikt.

De renders zijn in samenwerking met de betrouwbare tech-lekker OnLeaks geplaatst op de website Zouton. We zien een toestel met een plastic behuizing, een driedubbele camera, een vingerafdrukscanner aan de zijkant en een scherm met druppelnotch en redelijke kin. Ook zien we een USB-C poort en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Volgens de geruchten beschikt de Samsung Galaxy A13 5G over een 6,48-inch LCD-scherm met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, een Dimensity 700-processor met 5G-ondersteuning, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen en een driedubbele camera met een 50MP hoofdlens, een groothoeklens en een dieptelens.

De Galaxy A13 5G komt volgens de geruchten op de markt in de kleuren wit, zwart, rood en blauw. In de VS zou de smartphone een adviesprijs meekrijgen van zo’n 290 dollar, maar een Europese adviesprijs hebben we nog niet. De introductie zal later dit jaar plaatsvinden, waarna de smartphone vanaf begin 2022 verkrijgbaar is.

via [androidplanet]