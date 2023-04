Introductie Poco F5 (Pro) Op 9 Mei

Poco heeft op 9 mei een presentatie ingepland, waar het bedrijf de Poco F5 en F5 Pro zal introduceren. Het gaat om twee interessante mid-range smartphones waarvan de meeste specificaties al zijn uitgelekt.

Ondanks dat de officiële introductie van de Poco F5 en F5 Pro nog niet heeft plaatsgevonden, komen we waarschijnlijk niet voor veel verrassingen te staan. Het gaat namelijk om twee smartphones die eerder door Xiaomi onder een andere naam zijn uitgebracht in China. Poco was ooit onderdeel van Xiaomi en werkt nog steeds nauw samen met Xiaomi.

De Poco F5 lijkt op de Xiaomi Redmi Note 12 Turbo. De Poco F5 krijgt een 6,67-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, een Snapdragon 7 Gen 2-processor, een 5500 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De Poco F5 Pro is een krachtigere uitvoering en lijkt veel op de Xiaomi Redmi K60. De Poco F5 Pro beschikt over hetzelfde formaat scherm als de reguliere Poco F5, maar heeft een hogere resolutie van 3200 bij 1440 pixels. Intern vinden we een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor, opnieuw een 5500 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen en dezelfde camera-setup. De hoofdcamera van de Poco F5 Pro heeft echter optische beeldstabilisatie, iets dat bij de reguliere Poco F5 niet aanwezig is.

De Poco F5 en de Poco F5 Pro draaien op Android 13 met de MIUI 14-schil. Waarschijnlijk verschijnen de smartphones ook in Nederland op de markt. De Poco F4 kreeg in ons land een adviesprijs mee van 399 euro.

via [androidplanet]