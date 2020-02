Samsung Galaxy Note 8 en Galaxy A40 Ontvangen Beveiligingsupdate

Samsung is begonnen met de uitrol van nieuwe updates voor de Galaxy Note 8 en de Galaxy A40. De updates installeren een nieuwe beveiligingspatch en brengen enkele verbeteringen met zich mee.

De update voor de Samsung Galaxy Note 8 met firmwareversie N950FXXS9DTA1 is 590MB groot en installeert de beveiligingspatch van februari 2020. Deze patch bevat 49 beveiligingsverbeteringen voor het Android-besturingssysteem. Samsung heeft zelf ook nog wat fixes toegevoegd, waaronder een fix voor de gezichtsherkenning die door een fout soms een gezicht herkent dat niet de juiste is.

De update voor de Samsung Galaxy A40 bevat de beveiligingspatch van januari 2020. Ook staat er in de changelog dat “de stabiliteit voor het bellen is verbeterd”. De update met firmwareversie A405FNXXU3ATA4 is 182MB groot.

De updates voor de Galaxy Note 8 en Galaxy A40 komen als eerste binnen op ‘unbranded’ toestellen. Over een korte tijd zijn de smartphones die bij een provider zijn gekocht aan de beurt.

