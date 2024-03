Xiaomi 11T en 11T Pro Ontvangen Android 14-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de Xiaomi 11T en de Xiaomi 11T Pro. Het gaat om de HyperOS-update dat is gebaseerd op Android 14. De nieuwe update brengt een aantal nieuwe functies met zich mee en installeert ook een nieuwe beveiligingspatch.

De Android 14 (HyperOS) update geeft gebruikers van de Xiaomi 11T en 11T Pro onder andere toegang tot een vernieuwde interface met meer personaliseringsopties en meer privacy-functies. Xiaomi combineert deze update met de beveiligingspatch van januari 2024, die weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem aanpakt.

Xiaomi rolt de update in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de HyperOS-update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Xiaomi 11T of 11T Pro.

via [droidapp]