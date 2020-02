Sony Verkocht Afgelopen Kwartaal Twee Keer Zoveel Smartphones

De Japanse fabrikant Sony heeft in het vierde kwartaal van 2019 goede zaken gedaan op de smartphonemarkt. Sony verkocht in dit kwartaal 1,3 miljoen smartphones, meer dan twee keer zoveel als in het derde kwartaal van vorig jaar.

Sony heeft het niet makkelijk op de smartphonemarkt, maar het afgelopen kwartaal is mogelijk een voorbode op een betere toekomst. De fabrikant zag de verkoop van smartphones stijgen van 600.000 in Q3 2019 naar 1,3 miljoen in Q4 2019. De winst van Sony daalde wel met 20 procent, maar dit komt door de mindere verkoop van beeldsensoren en entertainment-content.

Sony zal op 24 februari de nieuwste smartphone(s) van het bedrijf presenteren. Laten we hopen dat Sony betere maanden tegemoet gaat, want concurrentie is altijd goed voor de consument.

via [droidapp]