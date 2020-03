HTC Zal Dit Jaar 5G-smartphone Lanceren

Er lopen steeds minder mensen rond met een HTC-smartphone, maar de Taiwanese fabrikant brengt nog steeds elk jaar nieuwe toestellen op de markt. Dit jaar krijgen we in ieder geval een smartphone met 5G-ondersteuning te zien.

Yves Maitre, de CEO van HTC, heeft aangegeven dat er ergens in 2020 een 5G-smartphone van HTC zal worden uitgebracht. Het is onduidelijk of het gaat om een high-end vlaggenschip-smartphone of een toestel met mid-range specificaties.

Het uitbrengen van een smartphone met 5G-ondersteuning past bij de VR-visie van HTC. Hierbij is extra bandbreedte en kleinere vertragingen van belang.

via [hardware.info]