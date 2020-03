Doro 8050 Is Nieuwe Senioren-smartphone

De Zweedse fabrikant Doro heeft een nieuwe smartphone aangekondigd die is gemaakt voor senioren. De Doro 8050 heeft onder andere een eenvoudige interface en een noodknop voor als er hulp nodig is.

De Doro 8050 is een budget-toestel met een aantal extra’s om de smartphone interessanter te maken voor senioren. De smartphone heeft een 5,45-inch LCD-scherm met een HD+-resolutie, een Qualcomm QM215-processor, 2GB werkgeheugen, 16GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 3000 mAh accu, een 13MP rear-camera, een 5MP selfie-camera en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Onder het scherm vinden we een fysieke startknop. Achterop zit een assistentieknop waarmee je eenvoudig iemand kunt bereiken in noodgevallen, je kunt verschillende telefoonnummers invoeren die gewaarschuwd worden. Daarnaast is er compatibiliteit met gehoorapparaten en zijn de speakers extra luid voor slechthorenden.

De Doro 8050 krijgt een adviesprijs mee van 229 euro en verschijnt in april of mei in Nederland op de markt.

