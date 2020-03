HTC Introduceert Budget-smartphone Wildfire R70

HTC heeft een nieuwe budget-smartphone aangekondigd die onder andere beschikt over een driedubbele rear-camera en een 4000mAh accu. Het is nog onbekend wat voor adviesprijs de HTC Wildfire R70 meekrijgt.

De Taiwanese fabrikant HTC heeft het afgelopen weekend een nieuwe smartphone aangekondigd voor in het budget-segment. Een adviesprijs heeft HTC nog niet gegeven, maar uit de specificaties kunnen we opmaken dat het om een goedkopere smartphone gaat. De Wildfire R70 beschikt over een 6,53-inch scherm met een resolutie van 1560 x 720 pixels, een MediaTek Helio P23-processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte en een 4000mAh accu die volgens HTC twee dagen meegaat.

De 8MP selfie-camera zit in een waterdruppelnotch, achterop vinden we een vingerafdrukscanner en een driedubbele camera met een 16MP hoofdlens, een 2MP ultragroothoeklens en een 2MP dieptelens. De Wildfire R70 komt op de markt in de kleuren blauw en zwart, maar het is nog onduidelijk of de smartphone ook in de Benelux op de markt verschijnt.

