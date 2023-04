Motorola Moto G73 Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 299 Euro

Motorola heeft een nieuwe budget-smartphone uitgebracht in Nederland. Het gaat om de Moto G73, die een adviesprijs meekrijgt van 299 euro [hier kopen]. De smartphone heeft een 6,5-inch 120Hz scherm en draait op een vrij kale versie van Android 13.

Motorola introduceerde de Moto G73 samen met vier andere smartphones in januari van dit jaar, maar we hebben even moeten wachten voordat de smartphone ook in Nederland in de winkels verscheen. De Moto G73 beschikt over een 6,5-inch Full-HD+ scherm (2400 bij 1080 pixels) met een 120Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 930-processor, 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens die ook als macrolens te gebruiken is. In de ronde uitsparing van het scherm vinden we een 16MP selfie-camera. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de behuizing.

De Motorola Moto G73 is te koop in de kleuren donkerblauw en wit/zilver. De wit/zilver uitvoering is echter alleen verkrijgbaar via de officiële Motorola webwinkel. De smartphone ontvangt in ieder geval een update naar Android 14 en drie jaar lang beveiligingsupdates.

