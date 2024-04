OnePlus Nord CE 4 Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft zijn nieuwste smartphone gepresenteerd. De OnePlus Nord CE 4 is een voordelige smartphone met een Snapdragon 7 Gen 3-processor, die op 4 april in India op de markt verschijnt. Informatie over een Europese lancering hebben we nog niet.

De OnePlus Nord CE 4 beschikt over een 6,7-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 7 Gen 3-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5500 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen, een 16MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens.

De OnePlus Nord CE 4 draait uit de doos op Android 14 met de OxygenOS 14-schil en ontvangt twee Android-updates en drie jaar lang beveiligingsupdates. De smartphone is vanaf 4 april in India verkrijgbaar in de kleuren Dark Chrome en Celadon Marble, aka zwart en groen, voor een vanafprijs van omgerekend ongeveer 280 euro. Informatie over een Europese lancering hebben we echter nog niet.