Oppo Introduceert Oppo A79 Voor 299 Euro

Oppo heeft een nieuwe voordelige smartphone aangekondigd die in Nederland op de markt verschijnt voor 299 euro. De Oppo A79 beschikt onder andere over een 6,72-inch scherm, een 50MP hoofdlens en een 5000 mAh accu.

Oppo brengt regelmatig smartphones op de markt, maar niet alle Oppo-smartphones zijn in Nederland verkrijgbaar. De nieuwe Oppo A79 5G verschijnt wel in Nederland op de markt en krijgt een adviesprijs mee van 299 euro. De smartphone beschikt over een 6,72-inch LCD-scherm met een Full-HD+ resolutie en een piekhelderheid van 680 nits, een MediaTek Dimensity 6020-processor, 4GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP portretlens.

De behuizing van de Oppo A79 5G is 7,99 mm dun en is spatwaterdicht (IP54). In deze behuizing vinden we ook nog een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Dazzling Purple, Glowing Green en Mystery Black en in de doos vinden we nog gewoon een poweradapter en een beschermhoes. De smartphone zal binnenkort bij verschillende webwinkels worden aangeboden.