Deze Nokia-smartphones Ontvangen Beveiligingspatch Februari 2020

HMD Global heeft de beveiligingspatch van februari 2020 zojuist uitgerold naar drie Nokia-smartphones. Het gaat om de Nokia 6.1, Nokia 7 Plus en Nokia 8.1, die na het installeren van de update weer een stukje beter beveiligd zijn.

Google heeft net de beveiligingspatch van maart uitgerold, maar veel toestellen wachten nog op de update van februari 2020. De Nokia 6.1, Nokia 7 Plus en de Nokia 8.1 ontvangen deze update nu. De update is al te downloaden in Nederland.

De nieuwe beveiligingspatch mag Nederland dan wel bereikt hebben, het kan even duren voordat de update voor iedereen klaarstaat. Updates worden namelijk in fasen uitgerold.

via [droidapp]