Dit zijn de beste Android telefoons om op te gamen

Steeds meer mensen genieten ervan om niet alleen maar via laptop, PC of console te gamen, maar dit ook onderweg op een telefoon te doen. Dit mobiele gamen op Android telefoons gaat natuurlijk niet alleen op voor videogames. Ook op het gebied van iGaming in de vorm van mobiele online casinospellen (link: https://www.letsplay.nl/ ) is er een sterke groei waar te nemen. Op zoek naar de beste Android telefoon om op te gamen? Lees dan snel over vier van de beste toestellen.

OnePlus 7T Pro

De OnePlus 7T Pro valt niet alleen op door de uitstekende prestaties, maar vooral ook door het relatief lage prijskaartje dat hieraan verbonden is. Met de Snapdragon 855 onder de motorkap, 12GB aan werkgeheugen en een refresh-rate van 90 Hz kan de OnePlus vrijwel alle mobiele games soepel draaien. Tel daar ook nog eens een stevige batterij bij op en het mag duidelijk zijn waarom de OnePlus 7T Pro niet mag ontbreken in deze lijst met beste Android telefoons om op te gamen.

Samsung Galaxy S10 (Plus)

De vorige vlaggenschip-smartphone van Samsung, de S10, is samen met zijn grotere broertje de S10 Plus eveneens een uitstekende keuze als je een smartphone zoekt om op te gamen. De chipset is uitstekend en kan vrijwel alle mobiele games aan, terwijl ook het scherm mooi helder en scherp is. Er zijn vrijwel geen nadelen aan te wijzen bij deze twee modellen, maar daar is de prijs dan ook wel naar.

Asus ROG Phone

De Asus ROG Phone is speciaal voor mobiele gamers gemaakt en dit zien we zeker terug. Zo zijn de specs meer dan toereikend voor zelfs de meest zware Android-games en zijn er enkele extra’s toegevoegd die deze telefoon onderscheiden van de concurrentie. Dit zijn onder meer:

AirTrigger: extra ‘toetsen’ op het scherm die je een functie kunt toekennen

Accessoires zoals controllers die je aan de telefoon kunt koppelen

Mogelijkheid om tweede scherm te gebruiken

Razer Phone 2

De Razer Phone 2 is ook specifiek gericht op fanatieke gamers. Hierdoor vallen vooral de snelle Snapdragon processor op en is de verversingssnelheid van 120 Hz natuurlijk bijzonder hoog. De batterij is meer dan toereikend om lang te gamen of online te gokken via je telefoon, terwijl er een speciale extra koeling is ingebouwd om zelfs bij hoge temperaturen de telefoon koel te houden.