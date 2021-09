Samsung Galaxy S21-serie Ontvangt Beveiligingspatch Van Oktober 2021

De maand oktober moet nog beginnen en Google moet de beveiligingspatch voor oktober nog officieel introduceren, maar Samsung rolt de patch nu al uit naar de smartphones in de Galaxy S21-serie. De patch dicht weer een aantal kwetsbaarheden in het besturingssysteem, maar we moeten nog tot maandag wachten op de exacte details van deze lekken.

Aankomende maandag zal Google de details van de nieuwste beveiligingspatch met ons delen, maar zoals inmiddels gebruikelijk is rolt Samsung de update al voor de officiële introductie uit. Gebruikers van de Galaxy S21, S21 Plus en de S21 Ultra kunnen elk moment een notificatie verwachten waarin staat dat ze de nieuwste beveiligingspatch kunnen downloaden.

De update met firmwareversie ‘G991BXXU3AUIE’ rolt als eerste uit in Duitsland, maar we verwachten dat Nederland en België snel zullen volgen. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘. Maandag 4 oktober laat Google weten welke beveiligingsproblemen zijn opgelost in de patch van oktober.

via [AW]