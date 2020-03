Uitrol Android 10 Voor Xiaomi Mi A3 Tijdelijk Gestaakt

Xiaomi heeft de uitrol van de Android 10-update voor de Mi A3 tijdelijk moeten staken. De update heeft namelijk last van een aantal problemen die eerst opgelost moeten worden.

Xiaomi rolde onlangs de Android 10-update uit naar de Xiaomi Mi A3, maar de uitrol verloopt niet soepel. Gebruikers klagen na het installeren van Android 10 namelijk over verschillende problemen, waaronder een niet meer werkende vingerafdrukscanner. Na het herstarten van de smartphone kun je de smartphone niet meer ontgrendelen via een vingerafdrukscanner. De vingerafdrukscanner werkt nog wel in apps.

Andere problemen die gebruikers tegenkomen zijn een trage interface, een donkere modus die niet volledig zwart is en het niet herkennen van microSD-kaarten. Xiaomi heeft besloten om de verdere uitrol van Android 10 voorlopig te staken en de problemen eerst op te lossen. Nadat alle problemen zijn opgelost zal Xiaomi de uitrol weer hervatten.

via [tweakers]