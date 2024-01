Amazfit Rolt Zepp OS 3.0 Uit Naar Amazfit GTR 4

Amazfit is deze week begonnen met de uitrol van Zepp OS 3.0 voor de Amazfit GTR 4. Met de nieuwste versie van het besturingssysteem krijgen gebruikers een vernieuwde interface en nieuwe sport- en gezondheid-features.

De Amazfit GTR 4 (lees onze review) is één van Amazfit’s vlaggenschip-smartwatches die in 2022 op de markt verscheen. De smartwatch krijgt nu een update naar Zepp OS 3.0 en op de redactie hebben wij de update al kunnen downloaden. We zien dat onder andere de widgets en control center een makeover hebben gekregen, waarbij bijvoorbeeld het design van de weer-widget veranderd als het avond is en je meer handelingen kunt uitvoeren met de knoppen aan de zijkant. Ook zien we de volgende toevoegingen:

De Amazfit GTR 4 LE heeft nu toegang tot de Zepp Coach. Deze AI-trainer kan onder andere loopplannen opstellen voor 3 KM en 5 KM (de reguliere Amazfit GTR 4 heeft de Zepp Coach al).

Beide modellen ontvangen nieuwe sportmodi, waaronder: triatlon.

Gebruikers krijgen in Zepp OS 3.0 nieuwe trainingssjablonen, inclusief intervallen, waarmee ze hun hartslagverandering direct na de training kunnen controleren, evenals hun prestaties tijdens het hardlopen.

De smartwatch kan nu worden gekoppeld aan een hartslagmeter en een fietsvermogenmeter.

Er zijn meer watchfaces en apps beschikbaar voor Zepp OS 3.0.

De Zepp OS 3.0-update rolt nu uit naar de Amazfit GTR 4. Het gaat om een grote update en daarom raden wij aan om de smartwatch eerst helemaal op te laden voordat je de update installeert.