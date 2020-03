Black Shark heeft zojuist de Black Shark 3 en de Black Shark 3 Pro officieel aangekondigd. De gaming-smartphones beschikken over een groot 90Hz-scherm, een grote accu en veel werkgeheugen.

De Black Shark 3 beschikt over een 6,67-inch Full HD OLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een lage ‘latency’ van 24 milliseconden. Intern vinden we een Snapdragon 865-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4720 mAh accu met een 65 watt snellader die de accu in 38 minuten helemaal kan opladen.

De Black Shark 3 Pro is een iets grotere uitvoering met een 7,1-inch paneel en een resolutie van 3120 bij 1440 pixels. Intern beschikt de smartphone over dezelfde processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 5000 mAh accu. Beide toestellen hebben een driedubbele camera, bestaande uit een 64MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 5MP dieptelens.

De smartphones zijn verder voorzien van vier aparte aanraakgevoelige zones in het scherm voor meer nauwkeurigheid, waterkoeling om de smartphone tijdens lange game-sessies koel te houden en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De Pro-versie heeft daarnaast nog twee fysieke Master Buttons.

De Black Shark 3 Pro verschijnt 10 maart in China op de markt voor omgerekend 449 euro voor de reguliere Black Shark 3 en 602 euro voor de Black Shark 3 Pro. De smartphones zullen later ook wereldwijd gelanceerd worden.

via [AW]