Specificaties Van Nieuwe Philips Smartphone Uitgelekt

Philips kennen we voornamelijk van zijn verlichting en huishoudapparaten, maar partners met merklicenties maken ook smartphones onder de Philips merknaam. Nu is er informatie opgedoken over een nieuwe Philips smartphone met de naam Philips S8000.

De informatie over de Philips S8000 is gevonden bij de Chinese certificeringsinstantie TENAA. De smartphone zal worden gemaakt door TPV uit Shenzhen, China en beschikt volgens de informatie over een 6,67-inch tft lcd-scherm met een resolutie van 1080 × 2400 pixels, een 4800mAh accu, een nog onbekende 2GHz achtkernige cpu, 6GB, 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte.

Op de eerste beelden zien we de voor- en achterkant van de Philips S8000. De behuizing is 11mm dik en de smartphone weegt 223 gram. Achterop zien we een grote vierkante camera-module met een gouden frame. In deze module vinden we drie lenzen en een flitser, maar verdere details over de camera ontbreken nog. Het is onduidelijk of de Philips S8000 ook in Europa op de markt zal verschijnen.

via [hardware.info]