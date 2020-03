Nokia Zal Op 19 Maart Nieuwe Smartphones Introduceren

De topman van HMD Global, de fabrikant verantwoordelijk voor de productie van Nokia-smartphones, heeft bekendgemaakt dat het bedrijf op 19 maart een evenement heeft ingepland. We verwachten de introductie van smartphones die we eigenlijk op het geannuleerde Mobile World Congress te zien zouden krijgen.

HMD Global had op 23 februari een presentatie ingepland, maar deze moest het bedrijf uiteindelijk annuleren. Het bedrijf zal nu op 19 maart een presentatie houden in Londen. Details over de presentatie heeft het bedrijf niet gegeven, maar we verwachten meerdere nieuwe smartphones te zien, waaronder een 5G-smartphone.

We krijgen waarschijnlijk de Nokia 5.2 en de Nokia 1.3 te zien. De Nokia 5.2 is een budget-smartphone met volgens de geruchten een 6,2-inch scherm, een Snapdragon 632-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte en een dual-camera. De Nokia 1.3 is een Android Go-toestel met 1GB werkgeheugen, 8GB opslagruimte en een 4000 mAh accu.

Daarnaast krijgen we waarschijnlijk de Nokia 8.2 te zien. Dit is de eerste 5G-smartphone van Nokia die volgens de geruchten beschikt over een Snapdragon 765-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 3500 mAh accu.

via [androidplanet]