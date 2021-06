Robuuste Smartphone Motorola Defy Officieel Aangekondigd

Motorola heeft deze week een nieuwe robuuste smartphone aangekondigd. De fabrikant is voor deze smartphone een samenwerking aangegaan met Bullit Group. Bullit Group is ook verantwoordelijk voor de robuuste Cat-smartphones. De Motorola Defy krijgt in Nederland en België een adviesprijs mee van 329 euro.

In 2010 en 2011 lanceerde Motorola de robuust Motorola Defy en Defy+. Tien jaar later komt Motorola met een derde robuuste smartphone. De nieuwe Motorola Defy is gemaakt voor mensen die werken in de bouw of andere plekken waarbij de smartphone er flink van langs kan krijgen. Ook voor mensen die veel buiten zijn of regelmatig hun smartphone laten vallen is de Motorola Defy geschikt.

De Motorola Defy is dankzij de IP68-certificering waterdicht tot 1,5 meter diepte voor maximaal 35 minuten achter elkaar. Ook is de smartphone bestand tegen zand, stof en vallen van 1.8 meter hoog op de stoep. Verder zijn extreme temperaturen geen probleem en kun je de smartphone wassen met water en zeep.

De smartphone heeft een 6,5-inch HD+ LCD-scherm met een beeldverhouding van 20:9, een Snapdragon 662-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 20W snelladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De ribbelige behuizing zorgt voor extra grip en aan de zijkant vinden we een programmeerbare sneltoets met Push to Talk (PTT)-modus. Ook komt de Motorola Defy met een afneembare polsband met koord zodat je de telefoon niet verliest.

De Motorola Defy komt op de markt in de kleuren groen en zwart voor een adviesprijs van 329 euro.

via [AW]