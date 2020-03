Realme 6 (Pro) Officieel Aangekondigd

Realme, het dochterbedrijf van OPPO heeft zojuist de Realme 6 en de Realme 6 Pro aangekondigd. Het gaat om twee budget-smartphones met een 90 Hz-scherm en een zeer goede prijs kwaliteit verhouding.

Realme heeft twee interessante nieuwe smartphones aangekondigd. De Realme 6 Pro is een 6,6-inch smartphone met een 90Hz LCD-scherm en een resolutie van 2400 bij 1090 pixels. In de linkerbovenhoek zit een uitsparing voor een dubbele selfie-camera. De Realme 6 heeft een iets kleiner 6,5-inch scherm met een kleinere uitsparing voor een enkele selfie-camera.

De Realme 6 Pro beschikt intern over een Snapdragon 720G-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte en een 4300 mAh accu. De Realme 6 heeft een Helio 90T-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte en dezelfde accu.

Aan de achterkant vinden we bij de Realme 6 Pro een vierdubbele camera die bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 12MP telelens met 2x optische zoom, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De dual-selfie-camera heeft een 16MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens.

De Realme 6 heeft ook een vierdubbele rear-camera, maar deze bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. Voorop zit een 16MP selfie-camera.

De Realme 6 verschijnt op de markt voor een vanaf adviesprijs van omgerekend ongeveer 160 euro. De Realme 6 Pro kost ongeveer 205 euro. De smartphones komen later ook naar Europa, maar wanneer en voor hoeveel is nog onduidelijk.

via [AW]