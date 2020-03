Honor View 20 Ontvangt Twee Softwareupdates

Honor heeft twee updates uitgerold naar de Honor View 20. De updates met versienummer 10.0.0.179 en 10.0.0.183 lossen verschillende problemen op en installeren nieuwe beveiligingspatches.

Honor heeft allereerst update 10.0.0.179 uitgerold. Deze update is maar liefst 4,63GB groot en installeert onder andere de beveiligingspatch van december 2019. Deze patch dicht weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem, waardoor de smartphone weer iets beter beveiligd is.

In de changelog staat verder dat enkele bestaande problemen worden opgelost, waaronder een probleem waarbij gebruikers tijdens gesprekken geen geluid horen. Ook is een probleem opgelost met de dropzone bij inkomende gesprekken, wanneer gebruikers games spelen tijdens landscape modus.

Na deze grote update heeft Honor een tweede update uitgerold. Update versie 10.0.0.183 is een kleine update met een grootte van 128MB, die de beveiligingspatch van januari 2020 installeert. Updates worden in fasen uitgerold, waardoor het even kan duren voordat de update voor jouw toestel klaarstaat.

