Redmi Note 9 Pro Max Met Grote Accu Aangekondigd

Xiaomi heeft zojuist de Redmi Note 9 Pro en Pro Max officieel aangekondigd in India. De nieuwe smartphones zijn budget-toestellen met een 5020mAh accu en een Qualcomm Snapdragon 720G-processor.

Zowel de Redmi Note 9 Pro als de Pro Max beschikken over een 6,67-inch LCD-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, een Snapdragon 720G-processor, 4GB, 6GB of 8GB werkgeheugen en 64GB of 128GB opslagruimte. Wel zien we een verschil bij de camera’s en de snelheid waarmee je de accu kunt opladen.

Zo beschikt de Pro Max over een 32MP selfie-camera en de reguliere Pro over een 16MP selfie-camera. Beide toestellen hebben een vierdubbele rear-camera, maar de Pro Max heeft een 64MP hoofdlens terwijl de Pro het moet doen met een 48MP hoofdlens. De andere drie lenzen zijn een 8MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een dieptelens. De Pro Max heeft daarnaast ondersteuning voor 33W-laden, terwijl de Pro laadt met 18W.

De smartphones zijn aangekondigd voor de Indiase markt en het is nog onduidelijk of Xiaomi de toestellen ook buiten India zal lanceren. In India kost de goedkoopste versie van de Redmi Note 9 Pro omgerekend ongeveer 160 euro en de Pro Max ongeveer 180 euro.

via [tweakers]