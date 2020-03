Uitrol Android 10 Voor Nokia-smartphones Uitgesteld Vanwege Het Coronavirus

Het coronavirus heeft bij veel bedrijven over de hele wereld een grote impact, ook bij HMD Global, de fabrikant van Nokia-smartphones. Zo heeft de fabrikant nu laten weten dat de uitrol van Android 10-updates worden uitgesteld als gevolg van het coronavirus.

Juho Sarvikas, de Chief Product Officer van HMD Global, heeft een nieuwe roadmap gedeeld die laat zien wanneer welke Nokia-smartphone een Android 10-update ontvangt. We zien dat de uitrol van sommige updates tot wel drie maanden vertraagd zijn.

We laat de roadmap zien dat sommige smartphones, zoals de Nokia 5.1 Plus en de Nokia 1 Plus, pas in het tweede kwartaal een Android 10-update ontvangen. Toestellen zoals de Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2 en Nokia 8 Sirocco ontvangen aan het eind van het eerste kwartaal een Android 10-update. Hieronder kun je de volledige roadmap bekijken.

via [hardware.info]