Wearablemarkt In Eén Jaar Tijd Bijna Verdubbeld

Uit cijfers van marktonderzoeker International Data Corporation blijkt dat in 2019 bijna twee keer zo veel wearables over de toonbank gingen als in het jaar daarvoor. Apple heeft met de Apple Watch bijna een derde van deze markt in handen.

In 2019 werden in totaal 336,5 miljoen wearables verkocht. Apple was verantwoordelijk voor 106,5 miljoen van deze wearables. Hiermee heeft Apple 32 procent van de wearablemarkt. In 2018 werden “slechts” 178 miljoen wearables verkocht, waarvan Apple 48 miljoen verkocht. Dit was goed voor een marktaandeel van 27 procent.

Op de tweede plek staat Xiaomi, die met 41,7 miljoen wearables een marktaandeel van 12,4 procent in handen heeft. Samsung staat op de derde plek met 30,9 miljoen wearables. De Zuid-Koreaanse fabrikant is de snelstgroeiende op de lijst, met een groei van 153,3 procent ten opzichte van 2018.

via [nu.nl]