Dit Is De OnePlus Nord CE 2

OnePlus zal morgen de Nord CE 2 introduceren, maar de fabrikant heeft nu alvast afbeeldingen van de budget-smartphone gedeeld. Op de officiële foto’s zien we een camera-module die qua design veel lijkt op die van de OPPO Find X3 Pro.

OnePlus heeft de officiële foto’s gedeeld met de website TechRadar. Op de foto’s zien we de OnePlus Nord CE 2 in de kleur “Bahama Blue“, maar consumenten kunnen straks ook kiezen voor de kleur “Gray Mirror“. We zien dat dat smartphone aan de achterkant twee grote lenzen heeft met daaromheen een ring. Naast de grote lenzen vinden we een kleinere sensor en een LED-flitser.

OnePlus heeft ook alvast wat specificaties gedeeld. Zo krijgt de Nord CE 2 een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen en 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart. De geruchten spreken verder over een MediaTek Dimensity 900-processor, 8GB werkgeheugen, een 6,43-inch scherm en een 64MP hoofdlens.

De officiële introductie zal morgen 17 februari plaatsvinden. Na de introductie zetten wij alle details van de OnePlus Nord CE 2 voor jullie op een rijtje.

via [androidplanet]