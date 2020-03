Wiko Introduceert Budget-smartphones View 4 en 4 Lite

Wiko heeft zojuist twee nieuwe budget-smartphones aangekondigd. Het gaat om de Wiko View 4 en de Wiko View 4 Lite. Wiko is sinds kort echter niet meer actief in Nederland, waardoor je naar België of Duitsland moet rijden om de smartphones te kopen.

De Wiko View 4 krijgt een adviesprijs mee van 159,99 euro en beschikt over een 6,52-inch scherm met een HD+ resolutie, een MediaTek octa-core processor, 3GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP dieptelens.

De Wiko View 4 Lite kost 129,99 euro en beschikt over dezelfde processor, camera’s en scherm als de duurdere variant, maar dan in combinatie met 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte en een 4000 mAh accu. Beide toestellen draaien op Android 10.

via [droidapp]