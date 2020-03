“Introductie OnePlus 8 (Pro) Op 15 April”

Volgens de laatste geruchten zal OnePlus op 15 april de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro introduceren. De OnePlus 8 Lite zal op een later tijdstip worden aangekondigd. Dit schrijft de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Roland Quandt.

Volgens Roland Quandt zal de OnePlus 8-serie op 15 april gepresenteerd worden tijdens een online presentatie. De onthullen is waarschijnlijk te volgen via een YouTube-livestream. OnePlus heeft gekozen voor een online presentatie vanwege het coronavirus dat momenteel de hele wereld overgaat. De goedkopere uitvoering, de OnePlus 8 Lite, zal pas over een aantal maanden gepresenteerd worden.

De OnePlus 8 beschikt volgens de geruchten over een 6,5-inch 90Hz AMOLED-scherm, de nieuwste processor, een 4000 mAh accu, 5G-ondersteuning en veel werkgeheugen. De Pro-uitvoering krijgt een 120Hz-scherm. Beide toestellen komen later dit jaar ook naar Nederland.

via [androidplanet]