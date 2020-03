Lenovo Introduceert Motorola E6s

Lenovo heeft een nieuwe budget-smartphone aangekondigd. Het gaat om de Motorola E6s, die in Nederland een adviesprijs meekrijgt van slechts 99 euro.

De Motorola E6s beschikt over een 6,1-inch scherm met een resolutie van 1560×720 pixels en een kleine druppelnotch voor de 5MP selfie-camera, een MediaTek Helio P22-processor, 2GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 3000mAh accu, een vingerafdrukscanner aan de achterkant en een dubbele rear-camera die bestaat uit een 13MP hoofdlens en een 2MP dieptelens.

De Motorola E6s is vanaf april in Nederland verkrijgbaar voor 99 euro. De smartphone draait op Android 9.0 Pie en komt op de markt in de kleur Peacock Blue.