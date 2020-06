Lenovo Legion-gamingsmartphone Komt Volgende Maand Op De Markt

Lenovo komt volgende maand met een smartphone die speciaal is gemaakt voor gamers. De Lenovo Legion is gemaakt om horizontaal te gebruiken en beschikt daarom over een rear-camera die in het midden van de behuizing is geplaatst.

Geruchten over een gamingsmartphone van Lenovo doken eerder al op, maar de fabrikant heeft nu via Weibo bekendgemaakt dat de Lenovo Legion volgende maand zal worden aangekondigd. Verdere details heeft Lenovo niet gegeven.

Als we kijken naar de onderstaande teaser kunnen we concluderen dat het de bedoeling is om de smartphone horizontaal te gebruiken. Zo zit de camera in het midden, waardoor er aan de zijkanten ruimte overblijft voor beide handen. Ook staat het logo gekeerd en heeft het toestel een pop-up selfie-camera aan de zijkant van de behuizing. De Lenovo Legion heeft twee usb-c aansluiting, waarvan één aan de zijkant.

Intern vinden we onder andere een Snapdragon 865-processor met 5G-modem en een 5000 mAh accu en ondersteuning voor 90W snelladen. Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [tweakers]