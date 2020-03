“Specificaties en Foto’s Van Motorola Edge Gelekt”

Volgens de laatste geruchten werkt Motorola aan een high-end smartphone, genaamd Motorola Edge Plus. Er zou ook een minder krachtige versie komen met de naam Motorola Edge. Van de Motorola Edge zijn nu foto’s en specificaties uitgelekt.

Op gelekte foto’s zien we een smartphone met een zogeheten watervalscherm. Hierbij loopt het scherm gedeeltelijk door aan de zijkant van de behuizing. De mid-range smartphone beschikt volgens de geruchten over een 6,67-inch 90Hz-scherm met een resolutie van 2.340 X 1.080 pixels, een in-display vingerafdrukscanner, een Snapdragon 765-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4.500 mAh accu, een 25MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 16MP groothoeklens en een 8MP telelens.

De duurdere Edge Plus krijgt hetzelfde scherm, een Snapdragon 865-processor, 12GB werkgeheugen, een 5170 mAh accu en een 108MP hoofdlens.

Lenovo zou de Motorola Edge-serie op het Mobile World Congress introduceren, maar omdat deze beurs afgelast is zal de fabrikant later dit jaar een eigen presentatie inplannen. Adviesprijzen zijn nog niet uitgelekt en we weten ook nog niet of de Motorola Edge-serie naar de Benelux komt.

