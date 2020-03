Redmi K30 Pro Uitgebracht In China

Redmi, een dochtermerk van Xiaomi, heeft een nieuwe smartphone uitgebracht in China. Het gaat om de Redmi K30 Pro, die onder andere beschikt over een 6,67-inch 60Hz-scherm, een Snapdragon 865-processor, 5G-ondersteuning en een pop-up selfie-camera.

De Redmi K30 Pro is een nieuwe krachtige smartphone die beschikt over een groot 1080p-amoled-scherm zonder inkeping voor de selfie-camera. Dit is namelijk niet nodig omdat de selfie-camera zit verwerkt in een kleine pop-up-module. Het scherm heeft hierdoor ook zeer dunne schermranden.

Intern vinden we Qualcomm’s Snapdragon 865 vlaggenschip-processor, 6GB, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4700mAh accu met ondersteuning voor 33 watt snelladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een vierdubbele rear-camera die bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 5MP telelens.

Het is nog onduidelijk of de smartphone naar Europa komt, maar mocht dit gebeuren dan verschijnt de smartphone waarschijnlijk op de markt onder de naam Mi 10T Pro. De K20 Pro verscheen hier namelijk op de markt onder de naam Mi 9T Pro. In China krijgt de goedkoopste uitvoering van de Redmi K30 Pro een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 393 euro. De prijzen lopen op tot 524 euro.

