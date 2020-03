Huawei Introduceert Watch GT 2e

Huawei heeft tijdens de introductie van de Huawei P40-serie ook een nieuwe smartwatch aangekondigd. De Huawei Watch GT 2e is gericht op sporters en krijgt een lagere adviesprijs mee dan de GT 2.

De Watch GT 2e beschikt over een 1,39-inch OLED-scherm met een resolutie van 454 x 454 pixels en een 46mm behuizing. Intern vinden we een Kirin A1-soc met 4GB opslagruimte en een accu die volgens Huawei twee weken meegaat. Dit is wanneer je 90 minuten per week sport, hartritmemonitoring en slaapmonitoring hebt ingeschakeld en een half uurtje per week naar muziek luistert.

De smartwatch is ook voorzien van een zuurstofsaturatiemeter. Hiermee kunnen sporters de SpO2 testen. De Huawei Watch 2e verschijnt begin april op de markt voor een adviesprijs van 199 euro.

via [tweakers]