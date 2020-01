Alcatel Introduceert Drie Nieuwe Android 10-smartphones

Alcatel heeft tijdens CES 2020 drie nieuwe smartphones aangekondigd. Het gaat om de 2020-versies van de Alcatel 1S, 3L en 1B. Alle drie de smartphones draaien op Android 10 en verschijnen in de eerste helft van dit jaar op de markt voor een lage adviesprijs.

Als eerste hebben we de Alcatel 3L (2020). Deze smartphone krijgt een adviesprijs mee van 139 euro. Hiervoor krijg je een 6,22-inch scherm, een MediaTek MT6762 octa-core processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 4000mAh accu en een 48MP camera die wordt bijgestaan door een 5MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De Alcatel 3L (2020) komt dit kwartaal op de markt in verschillende gradiënt kleuren.

De Alcatel 1B is de goedkoopste van de drie. De smartphone draait op een Android Go-versie van Android 10 en beschikt over een 5,5-inch scherm met een resolutie van 1440 bij 720 pixels, een quad-core processor, 2GB werkgeheugen, 16GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 3000 mAh accu. De Alcatel 1B verschijnt in het eerste kwartaal van 2020 op de markt voor een adviesprijs van 79 euro.

De Alcatel 1S (2020) is een iets duurdere smartphone die is uitgerust met een 6,22-inch HD+ scherm, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een 4000 mAh accu en een driedubbele camera, bestaande uit een 13MP hoofdlens, een 5MP dieptelens en een 2MP macrolens. Aan de voorkant vinden we een 13MP selfie-camera. De Alcatel 1S (2020) komt in het eerste kwartaal op de markt voor een adviesprijs van 99 euro.