Realme 6-serie Officieel Aangekondigd Voor Europa

De Realme 6-serie is deze week officieel aangekondigd voor de Europese markt. De Realme 6 is vanaf 6 april via de webshop van Realme in Nederland verkrijgbaar voor 229,90 euro. De Realme 6i is een week later verkrijgbaar voor 199,90 euro.

De Realme 6 is een nieuwe smartphone met een goede prijs kwaliteit verhouding. Zo krijg je voor een dikke 200 euro een smartphone met een 6,5-inch 90 Hz LCD-scherm, een 2,05 GHz MediaTek Helio G90T-processor, 4GB of 8GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 30 watt opladen en een vierdubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

Vanaf 13 april is ook de goedkopere Realme 6i verkrijgbaar. Deze variant heeft ook een 6,5-inch scherm, maar met een lagere resolutie van 1600 x 720 pixels, een minder krachtige Mediatek Helio G80-processor, 3GB of 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 15 watt snelladen. De 64MP lens aan de achterkant is vervangen door een 48MP lens.