“Details Van Robuuste Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Gelekt”

Op het internet is informatie uitgelekt over een nieuwe robuuste smartphone van Samsung. De Samsung Galaxy Xcover 6 Pro is een mid-range smartphone met een extra stevige behuizing die is gemaakt voor gebruik in ruige omgevingen.

Uit vermeldingen in de apparatencatalogus van de Google Play Console blijkt dat Samsung werkt aan de Galaxy Xcover 6 Pro. Een aantal specificaties van deze smartphone zijn nu uitgelekt. Zo weten we onder andere dat de Samsung Galaxy Xcover 6 Pro beschikt over een Snapdragon 778G-processor. Deze krachtige mid-range processor, die ondersteuning heeft voor het 5G-netwerk, vinden we ook in de Motorola Edge 20 en de Samsung Galaxy A52s. De nieuwe processor zal een van de grootste verbeteringen zijn, aangezien de Xcover-smartphones doorgaans beschikken over een relatief zwakke processor.

Verder verwachten we dat de Galaxy Xcover 6 Pro beschikt over een 6,5-inch scherm met een full hd-resolutie en 6GB werkgeheugen. De smartphone draait uit de doos op Android 12 met Samsung’s One UI-schil. We hebben nog geen informatie over de accu, de adviesprijs of de releasedatum.

via [androidplanet]