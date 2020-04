OnePlus 7 (Pro) Ontvangt Update Met Beveiligingspatch Maart 2020

OnePlus heeft een nieuwe OxygenOS-update uitgerold naar de OnePlus 7 en 7 Pro. De update brengt een aantal verbeteringen met zich mee en installeert de beveiligingspatch van maart 2020.

Gebruikers van de OnePlus 7 (Pro) kunnen elk moment een update verwachten naar OxygenOS 10.0.5. In de onderstaande changelog zien we dat de update de beveiligingspatch van maart installeert, waarmee weer enkele tientallen kwetsbaarheden in Android worden gedicht. Daarnaast zijn er een aantal ‘fixes’ en ‘optimalisaties’ doorgevoerd en heeft de Gallery een update gekregen. Zo is de stabiliteit van het opnemen van slow-motion video verbeterd en is er een fix toegevoegd voor het willekeurig tonen van screenshots in de Gallery.

OnePlus zal de OxygenOS 10.0.5-update in fasen uitrollen. Hierdoor kan het even duren voordat iedereen de update kan downloaden.

via [droidapp]