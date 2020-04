Samsung Galaxy Note 10(+) Ontvangt One UI 2.1-update

Nederlanders met een Samsung Galaxy Note 10(+) kunnen elk moment een update verwachten. Samsung is in Nederland namelijk begonnen met de uitrol van One UI 2.1, de nieuwste versie van Samsung’s Android-schil die verschillende nieuwe functies met zich meebrengt.

Samsung bracht de Galaxy S20-serie op de markt met One UI 2.1. Deze versie van de Android-schil bevat aan aantal nieuwe functies, waaronder een aantal handige camera-features. Samsung rolt One UI 2.1 nu uit naar oudere toestellen waaronder de Galaxy S10 en de Galaxy Note 10.

Een aantal van de nieuwe functies zijn Single Take, een verbeterde Nachtstand, een Pro-modus, een verbeterde Gallery, Night Hyperlapse, Custom filters, Quick Share, Music Share en Easy Share. Daarnaast krijgt de selfie-camera ondersteuning voor 4K-video’s met 60fps en heeft de Gallery de editing-tools Clean View en Quick Crop gekregen.

Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Toestel-info‘ -> ‘Updates handmatig downloaden‘.

via [AW]