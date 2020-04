WhatsApp Beperkt Doorsturen Berichten Tot Eén Persoon

Om verspreiding van desinformatie tegen te gaan heeft WhatsApp een beperking ingevoerd. Vanaf nu kun je een bericht dat al veel is doorgestuurd slechts één keer delen. Vorig jaar werd het doorsturen van berichten al beperkt tot maximaal vijf personen.

WhatsApp schrijft in een blogpost dat gebruikers klagen dat steeds meer berichten worden doorgestuurd. Daarnaast kan het veel doorsturen van berichten bijdragen aan de verspreiding van desinformatie.

We hebben gezien dat er meer berichten worden doorgestuurd en gebruikers vertellen ons dat dat overweldigend kan zijn. Ook kan het doorsturen van berichten bijdragen aan de verspreiding van desinformatie. We vinden het belangrijk dat dit soort berichten minder snel gedeeld worden, zodat WhatsApp een plek blijft voor persoonlijke gesprekken.

WhatsApp vroeg gebruikers vorige maand al om niet zomaar berichten over het coronavirus te delen als je niet zeker weet of het waar is. Er gaan namelijk veel berichten rond die vallen in de categorie “nepnieuws”.

