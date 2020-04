“HMD Global Lanceert Nokia 9.3 en Nokia 7.3 In Augustus Of September”

Volgens de laatste geruchten zal HMD Global in augustus of september twee nieuwe smartphones introduceren. Het gaat om de Nokia 9.3 en de Nokia 7.3. In de eerste helft van 2020 lijkt de fabrikant dus niet te gaan concurreren met andere high-end smartphones.

Dit beweert tech-lekker NokiaPowerUser. Volgens de bron zal HMD Global de smartphone halverwege of tegen het einde van het derde kwartaal introduceren. De fabrikant zal voorlopig dus nog niet gaan concurreren met de nieuwste high-end smartphones van dit moment. Rond de introductie van de Nokia 9.3 verwachten we alweer een aantal nieuwe high-end smartphones, waaronder de Galaxy Note 20, de Huawei Mate 40 en de Google Pixel 5.

De Nokia 9.3 is de opvolger van de Nokia 9 PureView, die opvalt door de ronde vijfdubbele camera aan de achterkant. De Nokia 7.3 is de opvolger van de Nokia 7.2 en krijgt volgens de geruchten onder andere ondersteuning voor het 5G-netwerk.

