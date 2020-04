Samsung Stopt Met Oude Spraakassistent S Voice

Samsung introduceerde in 2012 de Galaxy III samen met de S Voice-functie. S Voice ging de concurrentie aan met Apple’s spraakassistent Siri, maar een succes is S Voice nooit geworden. Acht jaar later heeft Samsung besloten om de stekker uit S Voice trekken.

Samsung stopt met S Voice. De functie is niet populair en overbodig sinds Samsung de nieuwe spraakassistent Bixby heeft gelanceerd. Vanaf 1 juni 2020 is S Voice niet meer werkzaam. Elke opdracht zal vanaf dan worden beantwoord met “I’m unable to process your request. Try again later“.

Apparaten die momenteel zijn voorzien van S Voice en geen toegang hebben tot Bixby moeten het binnenkort dus doen zonder Samsung-assistent. Samsung maakt een uitzondering voor de Gear S3- en Gear Sport-smartwatches. Deze wearables ontvangen binnenkort namelijk een update die Bixby met zich meebrengt.

via [hardware.info]