OnePlus 8 (Pro) Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft via een online evenement de OnePlus 8 en 8 Pro geïntroduceerd. De vlaggenschip-smartphones beschikken over een krachtige Snapdragon 865-processor, 5G-ondersteuning en veel werkgeheugen. De OnePlus 8 Pro heeft daarnaast een waterdichte behuizing gekregen. Adviesprijzen variëren van 699 euro tot 999 euro.

De OnePlus 8 beschikt over een 6,55-inch 90 Hz Fluid Display met een 20:9 beeldverhouding, een in-display vingerafdrukscanner en ondersteuning voor HDR 10 en HDR 10+. In de linkerbovenhoek van het scherm zit een 16MP selfie-camera. Intern vinden we een Snapdragon 865-processor met X55 5G-modem, 8GB of 12GB LPDDR5 werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4.300 mAh accu die na 22 minuten aan de snellader weer voor 50% opgeladen is. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 16MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De OnePlus 8 Pro heeft een aantal eigenschappen die we nog niet eerder zijn tegengekomen bij een OnePlus-smartphone. Zo heeft de OnePlus 8 Pro voor het eerst een waterdichte behuizing gekregen (IP68) en kan de smartphone nu draadloos opladen. De accu heeft een capaciteit van 4510 mAh, de grootste accu tot nu toe. Draadloos opladen gaat via OnePlus Warp Charge 30 Wireless-technologie met een snelheid van 30 watt. Hierdoor is de accu na 23 minuten aan de lader weer voor de helft opgeladen. Ook is er ondersteuning voor ‘Reverse Wireless Charging’. Hiermee kun je de telefoon gebruiken om andere apparaten op te laden.

Het Fluid Display-scherm is 6,78-inch groot, heeft een QHD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120 Hz. Achterop de OnePlus 8 Pro vinden we een 48MP hoofdlens in combinatie met een 8MP telelens met 3x hybride en 30x digitale zoom, een 48MP groothoeklens en een 5 MP kleurencamera. Intern beschikt de smartphone net als de reguliere OnePlus 8 over een Snapdragon 865-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte.

Beide smartphones zijn vanaf 21 april te koop. De OnePlus 8 is verkrijgbaar in de kleuren Onyx Black, Glacial Green en Interstellar Glow voor 699 euro (8GB + 128GB) of 799 euro (12GB + 256GB). De OnePlus 8 Pro is verkrijgbaar in de kleuren Onyx Black, Glacial Green en Ultramarine Blue voor 899 euro of 999 euro.