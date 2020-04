Motorola Introduceert Volgende Week Vlaggenschip-smartphone

Motorola heeft voor woensdag 22 april een presentatie ingepland. Op deze dag krijgen we een smartphone te zien waarbij het scherm aan de zijkant doorloopt. Dit blijkt uit een korte teaser die Motorola op Twitter heeft gedeeld.

Details over de smartphone heeft Motorola nog niet bekendgemaakt, waardoor we nog niks met jullie kunnen delen. Geruchten spreken echter al geruime tijd over de komst van de Moto Edge en Edge+. Beide toestellen beschikken volgens de geruchten over een scherm met gebogen schermranden.

De Moto Edge en Edge+ zijn volgens de berichten beide uitgerust met een 6,7-inch OLED-scherm met een resolutie van 2340×1080 pixels en een beeldverhouding van 19,5:9. Ook zou een 3,5mm koptelefoonaansluiting aanwezig zijn. De Edge beschikt daarnaast over een 64MP primaire lens terwijl de Edge+ over een 108MP hoofdlens zou beschikken. De Moto Edge+ is te zien op de onderstaande render.

via [tweakers]