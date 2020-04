Persrenders Tonen LG Velvet-smartphone

LG deelde onlangs schetsen van een smartphone met een nieuw “Velvet” design. In het geruchtencircuit zijn nu renders opgedoken waarop de LG Velvet van beide kanten en in meerdere kleuren te zien is.

De persafbeeldingen zijn afkomstig van een doorgaans goedgeïnformeerde bron. We zien de smartphone in vijf verschillende kleuren. De LG Velvet heeft aan de achterkant een driedubbele camera met drie ronde lenzen die van groot naar klein onder elkaar zijn geplaatst. Het scherm is aan de zijkanten gebogen en rondom de behuizing zit een aluminium frame. De selfie-camera zit in een uitsparing in de linkerbovenhoek van het scherm.

De LG Velvet beschikt over 5G-ondersteuning en high-end specificaties. Op de persrenders zien we de datum 15 mei. Vermoedelijk zal LG de smartphone op deze dag introduceren. We verwachten dat de komende weken meer specificaties uitlekken.

via [droidapp]