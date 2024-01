“OnePlus Lanceert Volgende Maand Smartwatch Met Wear OS”

Volgens de laatste geruchten is OnePlus van plan om volgende maand een smartwatch te introduceren die draait op Wear OS. De introductie van OnePlus’s eerste Wear OS-smartwatch zou eind februari plaatsvinden tijdens de Mobile World Congress in Barcelona.

De website Android Authority schrijft dat de nieuwe smartwatch beschikt over een 1,44-inch OLED-scherm met een resolutie van 466×466 pixels. Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon W5-processor. De website heeft deze informatie van de bekende tech-lekker Max Jambor. Tijdens de Mobile World Congres in Barcelona, waar veel fabrikanten hun nieuwste producten tonen, zal OnePlus alle details delen. In november doken al enkele renders op waarop de smartwatch te zien zou zijn.

OnePlus introduceerde in maart 2021 de OnePlus Watch voor een adviesprijs van 159 euro. De eerste indrukken vielen toen echter wat tegen, voornamelijk door de beperkte en onstabiele software. Het is goed mogelijk dat dit de reden is dat OnePlus nu overstapt naar Wear OS.

OnePlus Watch 2 is launching at Mobile World Congress! Looking forward to the next WearOS Watch! — Max Jambor (@MaxJmb) January 19, 2024

via [tweakers]