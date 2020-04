LG Deelt Schetsen Van Nieuwe Smartphone

LG heeft schetsen gedeeld die het ontwerp van een nieuwe smartphone laten zien. LG noemt het ontwerp minimalistisch en ‘met een knipoog naar de natuur’. We zien onder andere een aluminium frame en een afwijkende ontwerp van de rear-camera.

De meeste smartphones met meerdere lenzen beschikken over een vierkante of langwerpige camera-module, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant wijkt af van deze industrietrend. Op de schets van LG zien we losstaande lenzen die van groot naar klein onder elkaar zijn geplaatst. Hierdoor valt de camera wat minder op. De rear-camera heeft drie lenzen en een led-flitser.

Zowel het scherm als de achterkant hebben een “symmetrisch curve”, oftewel afgeronde randen. Het is niet te zien of het scherm een inkeping of uitsparing heeft. Ook is het nog onduidelijk wanneer LG de smartphone officieel zal introduceren.

via [tweakers]