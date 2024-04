Autofabrikant Polestar Introduceert Polestar Phone

Polestar is een fabrikant die vooral bekend staat om zijn elektrische auto’s, maar Polestar heeft nu ook zijn eerste smartphone op de markt gebracht. De Polestar Phone verschijnt waarschijnlijk alleen in China op de markt en richt zich voornamelijk op mensen met een Polestar-auto.

Waar Huawei en Xiaomi de automarkt willen betreden, neemt autofabrikant Polestar de omgekeerde route en heeft het bedrijf de Polestar Phone geïntroduceerd. De Polestar Phone moet een naadloze integratie bieden met de voertuigen van Polestar.

De Polestar Phone is een high-end smartphone en beschikt over een 6,8-inch scherm met een langwerpige beeldverhouding van 21:9, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 1850 nits. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 16GB werkgeheugen, 1TB opslagruimte, een 5050 mAh accu met ondersteuning voor 50W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 10MP telelens. De Polestar Phone heeft een minimalistische uitstraling met zeer dunne schermranden. De smartphone weegt 214 gram en heeft een IP68-rating gekregen.

Polestar heeft de Polestar Phone gemaakt in samenwerking met de Chinese smartphonefabrikant Meizu. De smartphone is vooralsnog alleen in China verkrijgbaar in de kleur wit. De Polestar Phone krijg een adviesprijs mee van omgerekend meer dan 1000 dollar.

via [androidplanet]