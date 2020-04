HONOR 9X Pro Nu Beschikbaar In Nederland

Honor heeft vandaag een nieuwe smartphone in Nederland gelanceerd. Het gaat om de Honor 9X Pro die nu via de officiële webwinkel van de fabrikant verkrijgbaar is voor €249 in de kleur Phantom Blue.

De Honor 9X Pro beschikt over een 6,59-inch LCD-scherm met een resolutie van 2340×1080 pixels, een Kirin 810-processor, 6GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 16 megapixel selfie-camera, een 4000 mAh accu, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een usb-c poort. Achterop vinden we een driedubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een dieptelens.

Wanneer je de Honor 9X Pro op 16 of 17 april aanschaft ontvang je gratis een HONOR Sport Pro Bluetooth koptelefoon ter waarde van €59,90,- cadeau. Ook ontvang je een kortingscode van €30,- die bij het afrekenen wordt toegepast. Hierdoor betaal je vandaag en morgen slechts €219,- voor de smartphone en headset. De smartphone is te bestellen op http://hihonor.com/nl.